صفقة تبادلية بين ريال مدريد وآرسنال والضحية هو بنزيما !

يبدو أن نادي آرسنال يتطلع إلى انتداب كريم بنزيما ، مهاجم ريال مدريد الإسباني ، حيث يرى النادي اللندني أنه الشريك المثالي للجابوني بيير إيمريك أوباميانج في خط الهجوم للموسم المقبل، حسبما أشار موقع سبورت 360.

وادعت صحيفة ” ديارو جول ” الإسبانية ، أن رئيس نادي ريال مدريد ، فلورنتينو بيريز ، قد يكون منفتحاً على هذه الخطوة ، لكنه يريد استخدام المهاجم الفرنسي كورقة مساومة للحصول على خدمات الدولي الإسباني الشاب هيكتور بيليرين .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ، أن انتقال الظهير الإسباني إلى ريال مدريد سيكون ضربة موجعة للعديد من الأندية الراغبة بضمه خاصة برشلونة ويوفنتوس ، الذين حاولوا كثيراً في المواسم السابقة انتداب اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً .

وأشارت الصحيفة المذكورة آنفاً إلى أن عملية انتقال كريم بنزيما إلى النادي اللندني ، ستمهد الطريق لانضمام بيليرين إلى القلعة البيضاء ، كما أن المدفعجية يعتقدون أن شراكة بنزيما وأوباميانج المحتملة ، يمكن أن تصل إلى نفس مستويات الشراكة الحالية للفرنسي مع كريستيانو رونالدو .

ويعد كريم بنزيما أحد اللاعبين المفضلين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، الذي يصر على إشراك مهاجم ليون السابق على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي يتلقاها من قِبل عشاق الميرينجي .