حقول البطيخ في الصين

اكتست حقول بلدة يونجله بمقاطعة يوجينج بجنوب الصين باللون الأصفر لمحصول البطيخ، إذ تعتبر هذه المنطقة أكبر منتج للبطيخ في الصين.

ورصدت وكالة “شينخوا” الصينية في مجموعة من الصور المذهلة الملتقطة جوا هذه الحقول المتراصة وكأنها لوحات فنية لأعشاب فاكهة البطيخ، موضحة أن بلدة يونجل تاونشيب تعرف بأنها “مدينة البطيخ”، والتي من المتوقع أن تنتج أكثر من 30 آلف طن خلال عام 2018.

وتظهر الحقول وكأنها مستطيلات وأشكال هندسية متراصة بينما تكتسي بألوان مذهلة تتدرج بين الأصفر والبرتقالي والرمادي، في شكل بديع.

تتابع الوكالة بالقول أن هذه البلدة هي عاصمة انتاج البطيخ في الصين، إذ تزرع البطيخ على مساحة تفوق 1000 هيكتار.