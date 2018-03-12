«الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية بسبب الغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار الى أقل من 2000 متر أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة.

ودعا المركز الى أخذ الحيطة والحذر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.