تعاونية الاتحاد تثبت أسعار 50 ألف سلعة حتى نهاية 2018

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تثبيت نحو 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية من فئات متنوعة حتى نهاية عام 2018، حيث تعتبر هذه الخطوة واحدة من المبادرات والبرامج التي تنفذها تعاونية الاتحاد ضمن خططها الرامية لإسعاد المستهلكين.

من جانبه قال سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد ” تستهدف هذه المبادرة دعم المستهلك وتوفير خيارات كبيرة ومتعددة له من المنتجات والسلع بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن التعاونية تولي سعادة المستهلك جل اهتمامها وتسعى دائماً لرفع مستواها لديهم من خلال الحفاظ على جودة ونوعية المنتجات وتوفيرها بأسعار تنافسية “.

وأشار الفلاسي “هذه الخطوة تتماشى مع عام زايد، حيث نتطلع من خلال هذه المبادرة الى تقديم المزيد من الدعم للمجتمع، كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية التي نوليها اهتماما كبيراً، مضيفاً أن هذا العام سيشهد تنفيذ حملات ترويجية جديدة ومبتكرة، ليستفيد منها المستهلكين والمجتمع تصب في مصلحتهم والتخفيف عنهم. “