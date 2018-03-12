إخماد حريق شب بسكن عمال في عجمان دون تسجيل إصابات بشرية

استجابت فرق الإطفاء و التدخل السريع بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان عصر أمس، لحادث حريق شب في غرفتين لسكن عمال بمنطقة مشيرف التجارية، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد رئيس قسم العمليات المقدم عيلان عيسى الشامسي ، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوجود حريقاً في سكن العمال، وعلى ضوء البلاغ انتقلت سيارات الدفاع المدني والتدخل السريع والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وفور الوصول باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره إلى الغرف المجاورة في وقت قياسي لم يتجاوز العشر دقائق.

وأشار الشامسي أن الحريق أسفر عن احتراق غرفتين فقداخل سكن العمال، من دون تسجيل إصابات بشرية، مضيفاً أن رجال الدفاع المدني تعامل مع الحريق بحرفية عالية ، وجرت عملية التبريد وتم تسليم الموقع لشرطة عجمان لاستكمال بقية الإجراءات اللازم.

وأشاد بدور كفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة وإحكام.

وأكد أن تفاعل الجمهور له دوراً كبير في كفاءة أداء الدفاع المدني، والمساهمة في زيادة سرعة زمن الاستجابة، مشيراً إلى أن المعلومات الواضحة عن البلاغ تساعد على الوصول إليه خلال زمن قياسي.