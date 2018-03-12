نهيان بن مبارك يدعو الشباب لتصميم شعار للتسامح

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح دعوة للشباب في المجتمع للمشاركة في مسابقة مفتوحة لتصميم شعار للتسامح يكون علامة بارزة للتسامح بكل ما يشمله من منظومة قيم إنسانية سامية كالاحترام والتعايش وليمثل أيقونة حاضرة في أذهان مختلف أفراد المجتمع.

وتأتي دعوة معاليه للشباب بالمشاركة بهذه المسابقة إيمانا منه بقدرات الشباب الإبداعية وطاقاتهم غير المحدودة في الابتكار ودعوة لمشاركتهم في تعزيز المفاهيم والمعاني الحقيقية لكلمة التسامح وأثرها العظيم في المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والدينية.

كما أن هذه الدعوة هي تشجيع للمواهب الشبابية وتحفيزا لقدراتهم الإبداعية للإسهام الإيجابي في إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح عبر الرموز والشعارات كأدوات بصرية فاعلة ومؤثرة لها مدلولات ومعاني عدة تتناسب مع القيم الإنسانية الرفيعة لاسيما قيمة التسامح.

وستكون المشاركة في هذه المسابقة لفئة الشباب “الفئة العمرية 15 – 35 ” من مختلف الجنسيات “المواطنين والمقيمين”.. وتنص الشروط على أن يتسم الشعار بالبساطة ووضوح الهدف وقوة الدلالة للمضمون ويرفق المتسابق وصفا تحليليا للشعار وعناصره ودلالاته وأن يكون الشعار ذو صلة بموضوع التسامح وأن لا يكون التصميم مقتبسا ومشابها لأية شعارات أخرى ويكون مقدم التصميم مسؤولا عن أية مطالبات وأن يلتزم الفائز بإجراء أي تعديل أو إضافة “إن وجدت” ضمن مبلغ المكافأة المخصص “20000 درهم” وأن يقدم الشعار بصيغة ” PDF ” بدقة 300 ميغا بيكسل كما يمكن المشاركة بأكثر من تصميم للمشارك الواحد على أن لا يتجاوز 3 تصاميم.

وينوه مكتب وزير التسامح إلى إرسال جميع المشاركات عبر البريد الإلكتروني: info@tolerance.gov.ae، كما يمكن الاستفسار عن طريق رقم الهاتف: 025993708 .