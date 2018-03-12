حظر استيراد الطيور ولحوم الدواجن من بلغاريا

استنادا للمتابعة الدورية التي تقوم بها ادارة التنمية والصحة الحيوانية للاطلاع على آخر مستجدات الوضع الصحي للشركاء التجاريين من خلال التقارير المنشورة لهذه الدول على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فقد تبين تسجيل بؤرة جديدة بمرض انفلونزا الطيور في جمهورية بلغاريا وعليه قررت وزارة التغير المناخي والبيئة التالي: حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً مؤقتاً من جمهورية بلغاريا، وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من المقاطعة المصابة (DOBRIC) في جمهورية بلغاريا.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة ومدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة”.

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.