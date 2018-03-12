بلدية أبوظبي تبدأ تطبيق مؤشر البناء الذكي

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن بدئها تطبيق مؤشر البناء الذكي من خلال استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات الحديثة كون المؤشر أحد مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والذي يسعى إلى رفع معدلات الإنتاجية في الدولة وتقليل الاعتماد على العمالة محدودة المهارة ذات القيمة المضافة المتواضعة، والانتقال نحو اقتصاد المعرفة المبني على العمالة الماهرة والتكنولوجيا بقيادة الكوادر الوطنية.

وضمن هذا الإطار نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات وبلدية الظفرة ورشة عمل تعريفية وإرشادية حول مؤشر البناء الذكي، مستهدفة في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في أبوظبي بهدف اطلاعهم على محاور المؤشر وأهدافه، وتطبيقاته، وآلية عمله، وطرق الاستفادة منه في دعم التصورات الهندسية المتعلقة بالمشاريع الإنشائية.

صفحة حساب المؤشر

من جانبها قدمت بلدية مدينة أبوظبي –إدارة تراخيص البناء- خلال الورشة ورقة عمل تناولت نبذة حول طريقة عمل صفحة حساب المؤشر الذكي للبناء، مشيرة أن الصفحة تقوم بحساب مؤشر البناء الذكي للمشروع بشكل تلقائي بناء على معايير مسبقة موجودة ضمن بناء هذه الصفحة، وهذه المعايير مأخوذة طبقا للمعايير والممارسات العالمية المعمول بها في عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

ونوهت إدارة تراخيص البناء أن صفحة المؤشر تنقسم إلى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول خاص بالهيكل الإنشائي للمبنى من عناصر حاملة وأسقف، ومجموع نقاطه 50 نقطة، حيث إنه كلما تم استخدام أنظمة إنشائية (ذكية) من حيث توفير الجهد والعمالة كانت نتيجة مؤشر البناء أعلى، فعلى سبيل المثال لو تم استخدام الجدران الإنشائية والأعمدة مسبقة الصنع، والأسقف مسبقة الصنع في المباني كلها ستكون نتيجة مؤشر هذا الجزء مساوية للعلامة الكاملة أي 50 نقطة، فيما لو تم استخدام أسقف منفذة بالكامل في الموقع قد تصل نتيجة المؤشر إلى النصف أي 25 نقطة.

أما الجزء الثاني من المؤشر فهو معني بالجدران الداخلية والخارجية للمبنى ومجموع نقاطه 40 نقطة، وبالطريقة ذاتها يعمل المؤشر، حيث إن استخدام جدران القواطع الجاهزة سواء من المواد الخفيفة كالزجاج والجبس أو حتى الخرسانية والتي لا تتطلب جهدا لتنفيذها بالموقع ستؤدي إلى نتائج أعلى مقارنة باستخدام الجدران المبنية من الطابوق على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بالجزء الثالث أكدت إدارة تراخيص البناء أن مجموع نقاطه 10 نقاط ، وهو معني باستخدام نماذج متكررة في التصميم ومتعلق بالناحية المعمارية للمبنى مثل فتحات الأبواب والنوافذ والأعمدة والأدراج وقياسات الحمامات، بحيث لو أمكن استخدام النماذج المتكررة والمصنعة مسبقاً بنسبة تصل إلى 80-90% فإن ذلك سيرفع المؤشر بمقدار هذه النقاط العشرة مقارنة بالحالات التي لا تنطبق عليها هذه النماذج المكررة.

وأشارت أن الصفحة تقوم بجمع النتيجة من الأجزاء الثلاثة لتعطي النتيجة الإجمالية لمؤشر البناء.

مؤشر البناء .. أهداف وآليات

على الصعيد ذاته استعرضت دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال ورقة العمل التي قدمتها في الورشة أهم محاور وأهداف مؤشر البناء مؤكدة أنه نظام يتضمن اشتراطات محددة في مرحلة التصميم باستخدام الأنظمة والأساليب الحديثة في عملية البناء لرفع مستويات الجودة والسلامة والسرعة في إنجاز المشاريع، موضحة أن المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية اعتمد مخرجات عمل اللجنة الفنية لمشروع كفاءة تصميم البناء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بوضع مؤشر عام للبناء في الدولة، ضمن حزمة المقترحات التي كان قد رفعها المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية لمجلس الوزراء.

وحول أهداف المؤشر أِشارت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن المؤشر جاء من أجل بناء ثقافة استخدام الأساليب الحديثة في البناء، ووضع معايير قياسية في تصاميم المباني لتقليل الحاجة للعمالة محدودة المهارة في مواقع المشاريع،رفع انتاجية مشاريع البناء من خلال تشجع على استخدام الأنظمة والأساليب الحديثة في عملية البناء مما يؤدي بدوره إلى خفض عدد العمالة في مواقع البناء (مرحلة الهياكل والجدران)، ورفع مستويات الجودة والسلامة والسرعة في إنجاز المشروع.

كما تناولت الدائرة المعايير الفنية للمؤشر مشيرة أنها تتضمن معايير قياسية في تصميم أنظمة هياكل المباني، على سبيل المثال لا الحصر الأعمدة والأسقف وأنظمة الجدران بالإضافة لتوحيد بعض المقاييس الانشائية.

ويهدف مؤشر البناء الذكي إلى اعتماد معايير بناء قياسية في التصميم بحيث تسهل عملية البناء وترفع مستويات الإنتاجية باستخدام التصنيع المسبق خارج الموقع والتركيب السريع في الموقع وبعدد بسيط من العمالة.

وأعطت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أمثلة على الممارسات الإيجابية التي ترفع كفاءة عملية البناء مثل استخدام السلالم مسبقة الصنع، والحمامات مسابقة التجهيز، والواجهات الزجاجية ، والقواطع الجافة، الحوائط مسبقة الصب، حوائط التقسيم المؤقتة.

وبينت الورقة تأثيرات كفاءة تصميم البناء وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بالمشروعات الإنشائية، حيث أظهر الدراسات العديدة الأثر الإيجابي لتطبيق مبادئ مؤشر البناء الذكي على مستويات الإنتاج والكلفة والوقت وأعداد العمالة.

واستعرضت دائرة التخطيط العمراني أيضا مؤشر كفاءة تصميم البناء، مشيرة أنه يتكون من 100 نقطة شاملا ثلاثة عناصر تتمثل في :

1- كفاءة تصميم نظام الهياكل ويحتوي 50 نقطة، يشمل أنظمة الخرسانة مسبقة الصب وأقفاص الربط سابقة التجهيز ومن الأمثلة على تطبيقيه، نظام الخرسانة الجاهزة (أما تكون جاهزة كاملة أو تكون الأعمدة – الجدران جاهزة) ، نظام السقف (الأسقف المعدنية الجاهزة أو القرميد الجاهز).

2- كفاءة تصميم نظام الجدران يحتوي 40نقطة، ويشمل الحوائط سابقة الصب والسلالم الحديدية سابقة التجهيز، والدعامات سابقة التجهيز ومن الأمثلة على تطبيقيه، جدار- لوحة الخرسانة المسلحة سابقة الصب (قد تكون مع البلاط أو الحجر ،والتشطيبات).

3- كفاءة تصميم الخصائص الأخرى للبناء يتكون من 10 نقاط، ويشمل الخصائص الأخرى القابلة للبناء المسبق مثل توحيد مواصفات الأعمدة والعوارض والنوافذ والأبواب والشبكات، واستخدام المكونات سابقة الصب ومن الأمثلة على تطبيقيه، توحيد القياس (الأعمدة، النوافذ، الأبواب، السلالم..)، مراعاة التكرار (في ارتفاع الطوابق، تصميم كل طابق…)، أمور إضافية مثل الوحدات متكاملة البناء(الحمامات سابقة التجهيز).