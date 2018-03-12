353 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ13 مليون بوادي الصفا

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 353 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 129 مبايعة بقيمة 232 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضى بقيمة 86 مليون درهم و 98 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 146 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة ورسان الثانيه تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 2 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها16 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 121 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 90 مليون درهم و 26 رهونات فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 26 مليون درهم وأخرى فى منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 17 مليون درهم.