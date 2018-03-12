تين كات يعتمد على سلاح الشباب في مواجهة تراكتور

قال المدير الفني لفريق الجزيرة، الهولندي تين كات، إن المواجهة الأولى ضد تراكتور كنا الطرف الأفضل والأكثر صناعة للفرص، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، وأن نستفيد من الفرص التي قد تسنح لنا، وأن نحصل على نتيجة إيجابية تعزز من فرصنا في التأهل للجولة التالية.

وأضاف تين كات خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الجزيرة و تراكتورسازي: “حضرنا إلى تبريز بتشكيلة يغلب عليها العنصر الشاب من خريجي أكاديمية النادي، وبالنسبة لي فإنهم الأفضل وهم يحظون بثقتي الكاملة، ويجب ألا ننسى أن الثلاثي الموقوف محمد جمال، أحمد العطاس، وعلي مبخوت، وصلوا إلى الفريق الأول من الأكاديمية أيضاً، ولهذا فإنني ساستمر في منح الفرص للشباب”.

وتابع: “أتمنى أن يحضر مشجعو تراكتور بأعداد كبيرة إلى الملعب، وأن يصنعوا أجواء صاخبة في المباراة، لأن الجزيرة يفضل خوض المواجهات الجماهيرية والحماسية، ولأن هذه الأجواء تمثل دروساً مفيدة جداً للاعبين الصغار في التشكيلة، وتمنحهم خبرة أكبر في المسابقات القارية مثل دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “لاعبو الجزيرة لم يشعروا بالرهبة عندما واجهوا كرستيانو رونالدو وزملائه في كأس العالم للأندية، وبالتأكيد لن يشعروا بالخوف غداً من تراكتور ومشجعيه، ونحترم رغبة المنافس في تحقيق الفوز على أرضه وبين جمهوره، لكننا سنقاتل لنعود لأبوظبي بنتيجة إيجابية”.

واختتم: “الجزيرة سيواجه تراكتور بطموح الفوز بالتأكيد، لكن اذا لم تسر الأمور لصالحنا لسبب أو لآخر فإن الحصول على نقطة سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لنا، لكن ليس بالنسبة لتراكتور لأن أي نتيجة باستثناء الفوز وكسب النقاط الكاملة ستعني ابتعادهم بشكل كبير جداً عن سباق التأهل للدور التالي”.