النصر يعلنها : مهتمين بضم صانع الألعاب المصري عبد الله السعيد

أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر الاماراتي لكرة القدم، حسن سهيل، على دخول صانع ألعاب الأهلي المصري عبدالله السعيد، دائرة إهتمامات النادي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حسن سهيل، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن لجنة اختيار اللاعبين تستعد لتقديم قائمة باللاعبين المراد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى مجلس الإدارة، حيث يتواجد اللاعب المصري عبدالله السعيد في تلك القائمة.

وأضاف أن لجنة إختيارات اللاعبين بنادي النصر الاماراتي ستقدم قائمة باللاعبين المرشحين لارتداء قميص الفريق النصراوي بداية من الموسم المقبل خلال الفترة المقبلة، والتي تضم العديد من اللاعبين المحليين والأجانب.