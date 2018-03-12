فندق جنة برج السراب يطلق عرض خاص للسيدات بمناسبة عيد الأم

إحتفل فندق جنة برج السراب بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس الجاري، حيث تم تقديم الورود الوردية لجميع النساء المتواجدات في الفندق، كما أطلق عرض للشاي ما بعد الظهيرة بمناسبة عيد الأم المقبل حيت تستفيد جميع السيدات من خصم بنسبة 25% .

ويمكن للسيدات الإستمتاع بتجربة ساحرة للتقاليد البريطانية للشاي ما بعد الظهيرة في “ذا لا يبراري” حيت يقدم أفضل أنواع الشاي مع تشكيلة متنوعة من الحلويات كل يوم من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءاً ويستمرالعرض إلى غاية 31 مارس.

ويعتبر مقهى”ذا لايبراري” الذي جرى إفتتاحه مؤخراً الوجهة الأنسب للذين يبحثون عن مكان هادئ للراحة بعد يوم متعب، كما يوفر قائمة متنوعة من الكتب التي تمكن رواده من انتقاء كتابهم المفضل وقضاء وقت ممتع في القراءة و الإطلاع و المعرفة.