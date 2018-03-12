إطلاق هاتف Honor 7C رسميًا بميزة التعرف على الوجه

تم إطلاق هاتف Honor 7C رسميًا، وسيبدأ بيعه غدًا في الصين بسعر حوالي 142 دولار للنسخة بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، وسيصل سعره إلى حوالي 204 دولار للنسخة بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت.

الهاتف يأتي بشاشة 5.99 بوصة بدقة 1440×720 بيكسل بأبعاد 18:9 وزجاج منحني 2.5D، يعمل بمعالج Snapdragon 450 في النموذجين، وهناك مكان لبطاقة microSD ومكانين لشريحة SIM.

الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر أساسي 13 ميجابيكسل ومستشعر ثانوي لتحدي العمق 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل؛ وتوفر الكاميرات الأمامية والخلفية وضع البورتريه. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 8.0 Oreo مع واجهة EMUI 8.0.

وهناك مستشعر بصمة على الجزء الخلفي، بالإضافة لوجود ميزة فتح الهاتف بالتعرف على الوجه بدون وجود مستشعرات خاصة ويأتي هاتف Honor 7C باللون الأسود، الأحمر، الذهبي والأزرق.