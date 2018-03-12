شرطة رأس الخيمة : إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى دوار الطويين غداً بالتزامن مع العرس الجماعي
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-03-12 في 7:36 م /
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
دراسات
- دراسة : 6 فوائد صحية للثوم
2018-03-12
- دراسة : الأجهزة الإلكترونية أحد مسببات الأرق
2018-03-11
- دراسة : «المكرونة» بريئة من زيادة الوزن !
2018-03-10