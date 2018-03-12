شرطة رأس الخيمة : إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى دوار الطويين غداً بالتزامن مع العرس الجماعي

بواسطة / بتاريخ 2018-03-12 في 7:36 م /
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