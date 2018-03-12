العراق يقر خطة لتعميق العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي

ذكر بيان مجلس الوزراء العراقي أن المجلس أيد خطة العمل المشترك للتعاون بين جمهورية العراق ومجلس التعاون لدول الخليج للفترة بين عامي 2018-2023، مشيرا إلى أن خطة العمل تستهدف بلورة رؤى جديدة عملية لتفعيل آفاق التعاون في مجالات العمل المشترك.

وأضاف البيان أن القرار جاء لتقوية أواصر العمل والتعاون بين العراق ودول المنطقة.

واستضافت الكويت، منتصف فبراير / شباط الماضي، مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة دولية كبيرة، ساهمت خلاله دول ومنظمات غير حكومية بحوالي 30 مليار دولار كمنح وقروض ميسرة ستقدم إلى بغداد.

وزارت لجنة الصداقة العراقية الخليجية المكونة من أعضاء في البرلمان العراقي مجلس الشورى السعودي، يوم 17 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.

ووصل نواب عراقيون إلى المملكة العربية السعودية في 14 نوفمبر الماضي، في إطار زيارة تهدف لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وشهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مراسم تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين، خلال زيارته إلى لرياض في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وأكدوا على أهمية التعاون في محاربة الإرهاب الذي يمثل هدفا مشتركا لكل منهما”.