مشروع استثنائي مصري على البحر المتوسط والأحمر

وأشار الوزير هشام عرفات في تصريحات لوكالة “رويترز” إلى أن هذا المشروع الاستثنائي سيكون بمشاركة أكثر من عشر شركات عالمية، حيث تنوي ترسية العقد بحول النصف الثاني من العام.

وتابع عرفات: “نعمل حاليا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر”.

وقال وزير النقل المصري: “العمل سيبدأ هذا العام. ترسية المناقصة ربما في منتصف يوليو (تموز)”.

وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.

تعمل مصر أيضا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة، وذلك بتمويل صيني.

لكن، عرفات قال إن مشروع خط السكك الحديدية عالي السرعة “لا تموله الصين”، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الشركة أو الدولة الممولة للمشروع.

كانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.

وفي العام الماضي أيضا، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركتين حكوميتين صينيتين وقعتا اتفاقا بقيمة 1.24 مليار دولار مع مصر لبناء شبكة للقطار المكهرب حول القاهرة.