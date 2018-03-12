شاهد بالصور | هافانا .. المدينة ذات المعمار الأصيل

رغم التقدم التكنولوجي والمعماري الذي يشهده العالم، إلا أن العاصمة الكوبية، لا تزال حبيسة طراز معماري أقيم عقب الثورة الكوبية والذي يغلب عليه الطابع الثوري.

وفي تقرير تحت عنوان “سيمفونية الصوت لهافانا”، أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المدينة تتميز بطابع خاص ومميز عن باقي المدن في الأمريكتين، فمن سياراتها العتيقة التي تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي ومن الطراز المعماري ذات الأدوار الكبيرة والضخمة للطراز المعماري القديم، والتي تتراص حول شوارعها الواسعة.

توضح الصحيفة أن المدينة لم تشهد تقدم تكنولوجي كبير نتيجة للحصار الذي فرض عليها منذ ستينات القرن المنصرم والتي بدأ ينفك تدريجيا منذ زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للمدينة.

توضح الصحيفة أن المدينة يعود بنائها إلى أكثر من 500 عام، وتضم المئات من الأماكن الهامة، سواء الأثرية أو التاريخية بالإضافة إلى الملاهي وعروض الفن، والتي تشكل زيارتها في الوقت الحالي أمر ممتع.

تلفت الصحيفة أن غالبية هذه المعالم والمنازل في المدينة تمتاز بالطراز المعماري للقرن العشرين، فمداخل المنازل كبيرة ومرتفعة، كما أن أسقف الأدوار مرتفعة جدا، وهو طراز البناء الذي كان سائدا في الفترة بين أربعينات إلى سبعينات القرن الماضي.

إلى جانب ذلك، فالمدينة تضم الكثير من النصب والمراكز الهامة، مثل كاليخون دي هاميل، وهو مركز مخصص لحفظ الثقافة الأفرو- كوبية، وقيمها، والممتد في شارع “الجالري” والذي يضم الكثير من الجرافيتات على الجدران، بالإضافة إلى بلازا ريفوليوسن، وهو نصب لتخليد الثورة.

أشهر المعالم المعمارية للمدينةأيضا، تتصدر مدخل مقبرة كولون والتي تضم أكثر من 800 آلف قبر، ذات تصاميم معمارية وحفر مميز، والتي كانت مخصصة لأسر الأثريا.

من بين المراكز ذات التصاميم الرائعة، المتحف الوطني للفنون الجميلة والذي يخلد تاريخ الفن الكوبي.