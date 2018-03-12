مركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي يتمكن من ضبط عصابتين قبل ارتكاب جريمتهم

ثمن سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ما حققه مركز تحليل البيانات الجنائية في الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من نتائج متميزة باستخدام أحدث التقنيات في البرامج الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي ساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في المدينة الامنة .

واضاف سعادته انه بفضل استخدام تقنيات المركز لاحدث برامج الذكاء الاصطناعي الذي ساعد رجال ادارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على عصابتين مكونتين ١١ شخصا من الجنسية الافريقية تنوي القيام بجريمتين سطو باستخدام السلاح الأبيض على سيارتين لنقل الأموال في غضون اسبوع.

وأشار سعادته، أن الدور الأساسي للحدّ من الجريمة هو توفير نوع من الوقاية يضمن مكافحة الجريمة قبل وقوعها، و سرعة ضبط المتهمين ، بفضل تطور التقنيات الحديثة وانظمة الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية المؤهلة تدريبا .

ومن جانبه أوضح سعادة اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي انه منذ انشاء سعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مركز تحليل البيانات الجنائية استطاع تحقيق مؤشرات الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في خفض الجريمة والحد منها وخاصة ان المركز يعمل على تحليل جميع الجرائم الجنائية في كافة مناطق إمارة دبي، وتحديد المناطق الساخنة منها، ثم إجراء تحليل شامل ودراسات حول أسباب وقوع هذه الجرائم والثغرات الموجودة فيها والعمل على معالجتها ووضع الحلول لها الامر الدي ساهم في خفض معدلات القضايا الجنائية و إلقاء القبض على العصابتين المكونتين من ١١ شخصا الذين كانوا ينوون القيام بجريمتين “سطو مسلح”وضبط ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء وسيوف وقفازات وأدوات حادة وقد تمكن رجال ادارة البحث الجنائي بفضل المعلومات الواردة من مركز تحليل البيانات الجنائية من تحديد الجناة والقبض عليهم و منعهم من ارتكاب جريمتين سطو مسلح على سيارتين لنقل الأموال والعائدتين لإحدى الشركات المختصة وقد وجه سعادة اللواء خليل المنصوري الشكر والامتنان لسعادة القائد العام لشرطة دبي على تكريمه لفريق العمل بإدارة البحث الجنائي على جهودهم في منع ومكافحة الجريمة.