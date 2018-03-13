تحذير للمواطنين في بوسطن ونيويورك من عاصفة ثلجية اليوم

دعت قنصلية الدولة في بوسطن المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة الأخبار الجوية لمعرفة المستجدات فيما يتعلق بالعاصفة الثلجية التي ستجتاح الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي بدأت مساء أمس وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم، وفي حالات الطوارىء الإتصال على الرقم 911 أو على رقم القنصلية +97180044444

كما دعت قنصلية الدولة في مدينة نيويورك والمناطق المجاورة المواطنين إلى متابعة آخر المستجدات حول العاصفة الثلجية وقالت في بيان لها إنه تم إصدار تحذير من عاصفة ثلجية في منطقة الساحل الشرقي من ليلة الاثنين ولغاية مساء اليوم، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم ٩١١ أو على رقم القنصلية 2575-630-646.