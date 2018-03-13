سناب شات تتيح استخدام عدسات من تصميم المستخدمين

كما تعلمون يمكن للمستخدمين تصميم عدساتهم الخاصة بتطبيق سناب شات، لكن حتى الآن لم يكن متاحاً للجميع استخدامها كما هو الحال مع عدسات التطبيق الأساسية، بدءاً من نهاية الشهر الحالي سيتاح للمستخدمين استعراض واستخدام عدسات من تطوير مستخدمين آخرين عبر استديو العدسات.

وكانت سناب شات قد أطلقت استديو العدسات منذ منتصف ديسمبر الماضي بحيث يمكن لأي مستخدم أن يصمم عدسة خاصة به ووفرت للمستخدمين قوالب وأدوات لتسهيل التصميم.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة زيادة مدى تفاعل المستخدمين عبر الحصول على عدسات جديدة كلياً وليس بعيداً عن عدسات التطبيق الأساسية.

بالطبع لأن هناك عدد كبير جداً من العدسات التي صممها المستخدمون، فإن البداية ستكون محدودة للغاية حيث تختار عدد من المصممين وتعتمد عدساتهم كما تشير لأسمائهم بوضوح.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 30 ألف طلب تقديم لعدسات صممها مستخدموا سناب شات وحصلت العدسات التي تمت الموافقة عليها على أكثر من مليار ظهور.

من الواضح أن هذه الخطوة لتشجيع المصممين والفنانين على تصميم عدسات مميزة من شأنها إعادة كسب اهتمام المستخدمين الذين غادروا سناب شات إلى صالح انستغرام، فهل تنجح مساعيها؟