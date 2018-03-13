اليوم.. معرض الإمارات للوظائف 2018

يُقام معرض الإمارات للوظائف تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي. وقد صُمّم المعرض خصيصاً ليدعم بقوة رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، في توفير مجموعة واسعة من فرص تنمية المسار الوظيفي، لألمع المواهب في مختلف أنحاء الإمارات.

تستعد المنظمات الإقليمية، والمنظمات الرائدة متعددة الجنسيات للقاء، واختيار، ومقابلة ألمع العقول الإماراتية في معرض الإمارات للوظائف، وقد ضمت الـ160 شركة الموفرّة للوظائف في العام الماضي، القوات المسلحة الإماراتية، وطيران الإمارات، ومجموعة الفطيم، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، كما شاركت جمارك دبي بـ144 وظيفة شاغرة للمواطنين الإماراتيين.

يُعدّ معرض الإمارات للوظائف، حدثًا متميزًا في المنطقة، إذ حضر في العام السابق أكثر من 18,000 زائر، تم توظيف ما يقرب من نصفهم.

شارك في معرض الإمارات للوظائف 2018 لمقابلة وتوظيف المواطنين الإماراتيين الأكثر طموحاً الباحثين عن الوظائف، وقم بتعيين احتياجاتك من التوطين، وبناء قاعدة معلومات للمستقبل. أما بالنسبة للإماراتيين الباحثين عن الوظائف، فإن المعرض يُعدّ فرصة رائعة لمقابلة أرباب العمل المحتملين، ومعرفة المزيد عن الأدوار المتنوعة المتاحة.