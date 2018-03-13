في اليوم العالمي للسعادة .. تخفيض الأسعار بنسبة 50% لمدة شهر

اتفقت وزارة الاقتصاد، مع منافذ بيع كبرى ومتوسطة وجمعيات تعاونية، على طرح تخفيضات لمدة شهر، تشمل مئات السلع بنسب تصل إلى 50%، خلال الفترة من 20 مارس الجاري إلى 20 أبريل المقبل، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للسعادة».

وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية أمس، أن هذه المبادرة تشمل أكثر من 600 منفذ بيع، وترفع فترة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً للمرة الأولى، إذ بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع في الأول من مارس الجاري حتى 31 منه، في إطار الاحتفال بـ«اليوم الخليجي 13 لحماية المستهلك»، ويشتمل على خفض أسعار 7500 صنف.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستطلق، الأسبوع المقبل، مبادرة جديدة بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، تتضمن خفض أسعار مئات السلع لمدة شهر، وبنسب تصل إلى 50%، خلال الفترة من 20 من مارس الجاري إلى 20 من أبريل المقبل بمناسبة «اليوم العالمي للسعادة».

وأضاف النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس، أن الوزارة اتفقت على أن تشمل التخفيضات أكثر من 600 منفذ بيع في أسواق الدولة، وتركز على خفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي يحتاجها المستهلكون يومياً.

وأوضح أن الوزارة عقدت، خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والجمعيات التعاونية، ومسؤولي منافذ البيع الكبرى والمتوسطة، للاتفاق على تفاصيل المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لخفض الأسعار لمدة شهر، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه حكومة الإمارات، لتحقيق السعادة لمن يعيشون على أرضها، مواطنين ومقيمين.

وبيّن النعيمي أن المبادرة ترفع فترة التخفيضات في أسواق الدولة إلى 51 يوماً متواصلة، للمرة الأولى، إذ بدأت حملة تخفيضات مراكز البيع، اعتباراً من الأول من مارس الجاري إلى 31 منه، في إطار الاحتفال بـ«اليوم الخليجي 13 لحماية المستهلك»، ويشمل خفض أسعار 7500 صنف من السلع، من ضمنها 3000 صنف في الجمعيات التعاونية، و2000 صنف في متاجر «كارفور» و«اللولو هايبرماركت»، بينما تتوزع الأصناف المتبقية على منافذ بيع أخرى، مشيراً إلى «مهرجان التعاونيات الـ23 للتسوق»، الذي ينتهي في 22 مارس الجاري. يشار إلى أن الجمعيات التعاونية أطلقت عروض تخفيضات، بمناسبة «مهرجان التعاونيات» على 105 سلع أساسية من علامة «التعاون»، إضافة إلى تثبيت أسعار 300 سلعة حتى نهاية العام الجاري، مع طباعة 50 ألف نسخة من دليل «اعرف حقك يا مستهلك» لرفع الوعي الاستهلاكي، وترسيخ ثقافة التسوق الإيجابية في المجتمع. ويحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس من كل عام بـ«اليوم العالمي للسعادة»، بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها 66 هذا اليوم من كل عام للسعادة.