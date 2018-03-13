رالي أبوظبي الصحراوي على خط الانطلاق 24 الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بدأت التحضيرات على قدم وساق لانطلاق النسخة 28 من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يقام خلال الفترة من 24 ـ 29 مارس الحالي، والذي يعد الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الطويلة للسيارات «فيا» والجولة الثانية من بطولة كأس العالم للدراجات النارية «فيم»، وسيشارك فيه مجموعة من نخبة سائقي السيارات والدراجات النارية الدوليين المرموقين في ساحة كأس العالم للراليات، إلى جانب السائقين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، في فعالية تأخذ مكاناً في واحدة من أكثر الصحارى روعة وسحراً في العالم.

ويتخذ رالي أبوظبي الصحراوي من حلبة مرسى ياس مقراً له، وسيبدأ المتسابقون بالوصول للمقر الرئيسي للرالي يوم 22 الجاري لبدء عمليات التوثيق والفحص الفني للسيارات، وعلى مدار خمس ليالي، سيقيم نحو 800 شخص مرتبطين بالرالي من سائقين وفنيين ومسؤولين وإعلاميين ومتطوعين وأطباء في المقر الصحراوي للرالي، قبل أن يعود الرالي إلى حلبة ياس لاستضافة حفل الختام مساء يوم 29 الجاري.

شكر لراعي الحدث

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة للرالي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: نشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لرعايته المتواصلة لرالي أبوظبي الصحراوي، والتي تتيح لنا إلى جانب الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة لدولة الإمارات، وحكومة أبوظبي تأسيس فعالية عالمية، تحظى بالمشاركة الكبيرة والمتميزة من أفضل المتنافسين، وتحظى بإعجاب وتقدير كبيرين بين أوساط المتسابقين والمسؤولين والإعلاميين والمنخرطين في رياضة الراليات.

طموح القاسمي والبلوشي

ومع توجه أنظار مجتمع الراليات الطويلة إلى العاصمة أبوظبي من جديد، تعود طموحات الإماراتي الشيخ خالد القاسمي للفوز للمرة الثانية على التوالي بلقب رالي أبوظبي الصحراوي بالتعاون مع مساعده الفرنسي إكزافيير بانسيري، بسيارة بيجو أبوظبي ريسينغ دي كيه آر، وفي الوقت الذي خرج فيه القاسمي من منافسات اليوم الأول من رالي دبي الصحراوي الأخير، إلا أن أداءه في اليوم الثاني وفوزه بالمرحلة أكد نواياه بعد التفريط بلقب أبوظبي الصحراوي، بالرغم من تمنيه إضافة لقب رالي دبي الصحراوي لقائمة ألقابه، ومن بين أبرز المنافسين للقاسمي في أبوظبي، بطل رالي دبي البولندي جاكوب بريزيغونسكي المشارك مع البلجيكي توم كلوسول بسيارة من نوع ميني جون كوبر، وتضم قائمة السائقين الحاضرين في الرالي أيضاً الروسي بطل رالي أبوظبي الصحراوي مرتين، فلاديمير فاسيليف وملاحه قسطنطين زيلتسوف بسيارة أخرى من نوع ميني، والتي أحرزا على متنها المركز الثاني في نهاية الأسبوع الماضي، والسائق السعودي ياسر سعيدان وملاحه الروسي أليكسي كوزميتش، صاحب المركز الثالث في رالي دبي بسيارة تويوتا هايلوكس، وبدوره، يتطلع سائق الدراجات الإماراتي محمد البلوشي لانتزاع لقب رالي أبوظبي الصحراوي، كما انتزع لقب رالي دبي الصحراوي والصعود مرة أخرى على منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً.

دعم

يقام رالي أبوظبي الصحراوي بدعم من بلدية منطقة الظفرة وبلدية أبوظبي والقوات المسلحة لدولة الإمارات وشرطة أبوظبي ونيسان الشرق الأوسط وحلبة مرسى ياس وأدنوك وطيران أبوظبي ومياه العين و تدوير (مركز إدارة النفايات-أبوظبي) وروتانا وفندق سنترو- جزيرة ياس ومنتجع قصر السراب.