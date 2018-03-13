ليونيل ميسي .. جلاد الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

إذا كان هناك أي شيء يجب أن تتعلمه الأندية الإنجليزية في العقد الأخير ، فهو دراسة التحركات التي يقوم بها ليونيل ميسي وتفادي كل الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالخوف في كل مرة يواجهون بها نجم برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

وأظهر اللاعب الدولي الأرجنتيني أنه يملك موهبة تهديفية عالية في المسابقات الأوروبية وخصوصاً ضد الأندية الإنجليزية ، حيث سجل 18 هدفاً في 27 مباراة أمام فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 2244 دقيقة ، أكثر من أي لاعب آخر.

ويعتبر آرسنال من بين أكثر الأندية الإنجليزية التي تلقت أهدافاً أمام ميسي في دوري أبطال أوروبا ، حيث يتصدر فريق المدفعجية قائمة الضحايا برصيد تسعة أهداف خلال ست مباريات ، بما في ذلك أربعة أهداف في مراحل خروج المغلوب في 2010.

ويأتِ مانشستر سيتي في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية الإنجليزية التي تلقت أهدافاً أمام ميسي في دوري أبطال أوروبا ، حيث استقبلت شباك المواطنين ستة أهداف ، فيما جاء مانشستر يونايتد ثالثاً برصيد هدفين وتشيلسي برصيد هدف واحد.

وتتصدر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة ضحايا ميسي في الأهداف في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 هدفاً ، تليها أندية الدوري الألماني برصيد 16 هدفاً ، في حين سجل النجم الأرجنتيني 12 هدفاً في مرمى الأندية الإيطالية وسبعة أهداف في مرمى الاندية الفرنسية.