“إمبريال كوليدج” يطلق برنامجاً تثقيفياً حول بدانة البالغين في الخليج

أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشركة مبادلة للاستثمار(مبادلة) والمركز الشامل في أبوظبي لعلاج وأبحاث والوقاية والتوعية العامة حول السكري، اليوم عن إطلاق برنامج تثقيفي مجاني عبر الإنترنت تحت عنوان “البدانة لدى البالغين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: لماذا لا يستطيع المرضى إنقاص وزنهم؟”.

يقدم البرنامج العديد من الأدوات والمصادر المتوفرة عبر الإنترنت لمساعدة الأطباء ومختصي الرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على تثقيف المرضى ومزودي العناية الصحية حول أهمية إدارة البدانة في التخفيف من أعباء المرض.

يتناسب البرنامج الجديد مع احتياجات دول المنطقة، وتم تطويره بالتعاون مع مجموعة mdBriefCase الكندية الرائدة في توفير برامج التنمية المهنية المستمرة عبر الإنترنت، ولجنة من الخبراء العالميين مثل الدكتورة مهجة الشيخ، استشارية الغدد الصماء والسكري في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، الدكتور آريا شارما، المدير العلمي في شبكة السمنة الكندية، الأستاذ الدكتور ماتياس بلوهر، الأستاذ في مستشفى جامعة لايبزغ، ألمانيا، والدكتور والمير كوتينيو، مدير قسم السمنة في الجمعية البرازيلية الغدد الصماء والأيض (SBEM) ، الدكتورة جورجيا ريغاس، رئيس شبكة التعاطي مع السمنة في أستراليا والدكتور سين وارتون، المدير الطبي لعيادة وارتون الطبية في كندا.

وتم تصميم محتوى البرنامج بناءً على برامج أخرى مماثلة للتنمية المهنية المستمرة تم تطبيقها بنجاح في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، حيث استقطبت هذه البرامج مشاركة أكثر من 4000 متخصص في قطاع الرعاية الصحية منذ إطلاقها في مارس 2016.

وحصل برنامج “البدانة لدى البالغين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: لماذا لا يستطيع المرضى إنقاص وزنهم؟” على شهادة اعتماد MOC من جامعة مانيتوبا الكندية، فضلاً عن امتثاله لسياسات وإجراءات الاعتماد المتبعة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري. ويمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط: www.mdbriefcase.net/za/obesity

يذكر أن البدانة تمثل مشكلة صحية متنامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدّر بأن أكثر من ثلثي البالغين ومن 25% إلى 40% من الأطفال واليافعين هم من ذوي الوزن الزائد أو من البدناء. وتعتبر نسبة المشاكل الصحية المرتبطة بالبدانة في المنطقة، مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية، بين الأعلى في العالم. 1