المجلس الأعلى للبترول ينفي منح أي امتياز لشركة قطر للبترول

اعلن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول انه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المصدرفى تصريح له إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما اكد المصدر انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.