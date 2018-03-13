بلدية الشارقة تصادر أكثر من 94 دراجة هوائية لتشويهها المظهر العام

نظم قسم مراقبة نظافة المدينة بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة حملة منظمة على الدراجات الهوائية التي يتم ايقافها حول اللافتات واللوحات الارشادية وعلى الطرق الرئيسية بعد منتصف الليل، والتي من شأنها حجب الرؤية وطمث معالم اللوحات التحذيرية، وتشويه المنظر الحضاري للمدينة، حيث تأتي هذه الحملات ضمن أهداف القسم في مكافحة الظواهر السلبية بمختلف أشكالها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ورفض السلوكيات السلبية التي يمكنها الحاق الضرر بأفراد المجتمع

وأكد محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة، أن الحملة شملت مناطق مختلفة من الإمارة وأسفرت عن مصادرة أكثر من 94 دراجة خلال 3 ساعات، حيث ستستمر من أجل القضاء على هذه الظواهر السلبية التي من شأنها تشويه المظهر العام والإضرار بالمشهد الجمالي للإمارة.

وأشار إلى أن بلدية مدينة الشارقة بأقسامها المختلفة تواصل العمل من أجل القضاء على أية ظواهر سلبية يمكن أن تشوه المنظر العام أو تحدث أضراراً بالمجتمع، وهو ما يؤكد حرص البلدية على أن تكون الإمارة صحية آمنة توفر لسكانها ورزوارها كل وسائل الراحة وتأمين مستوى عال من النظافة لمواكبة النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأهابت البلدية بأفراد المجتمع التعاون من أجل الحفاظ على المرافق العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمدينة من خلال الامتناع عن ربط الدراجات الهوائية في أماكن ظاهرة للعيان، أو بشكل يعيق حركة المارة ويهدد سلامتهم.