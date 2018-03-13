“اتصالات ديجيتال” تربط 24 ألف عداد ذكي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

أعلنت “اتصالات ديجيتال” اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تزوّدهم بمقتضاها حلولاً تقنية حديثة للاتصال بين الأجهزة (M2M) ضمن مشروع العدادات الذكية، والذي سيعزز بدوره من جودة ودقة الخدمات المقدمة للعملاء.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل مركز التحكم بالاتصالات بين الأجهزة (M2M) التابع لاتصالات ديجيتال على المساهمة في دعم مشروع تطوير البنية التحتية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء FEWA) ) عبر ربط ما يقارب 24 ألف عداد ذكي داخل دولة الامارات. بالإضافة الى تزويد العدادات المتصلة بشرائح ذكية، لحفظ وتنظيم البيانات بشكل تلقائي.

وفي هذا السياق، صرّح ألبيرتو أراكي/ نائب رئيس لحلول انترنت الأشياء والدفع الذكي في اتصالات ديجيتال أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة بقيادة المستقبل الرقمي عبر تمكين شركائها من تقديم حلول وخدمات رقمية متطورة تلبي طموح عملائهم، وأكدت اتصالات ديجيتال أيضاً أنها تتشرف بتقديم أحدث حلول الاتصال العالمية لدعم استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، الهادفة الى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتعزيز مستويات السعادة لمشتركي مناطق الامارات الشمالية.