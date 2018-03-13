معرض عجمان للتوظيف 10 ابريل المقبل

تنظم الموراد البشرية المركزية بعجمان فعاليات الدورة الخامسة من معرض عجمان للتوظيف تحت شعار ” نحو مستقبل مهني ناجح خلال الفترة من 10-11 ابريل المقبل في مركز الإمارات للضيافة بمشاركة الجهات الحكومية و الخاصة على مستوى الدولة بهدف توفير فرص العمل للمواطنين .

و أكد عبدالله بوشهاب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض على حرص الموراد البشرية المركزية في تعزيز تنمية رأس المال البشري و الإهتمام بالعنصر المواطن و توفير الفرص الوظيفية و كافة التسهيلات و تذليل العقبات أمامه، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة في تعزيز خطة التوطين وخلق فرص عمل جديدة في الدولة.

و أشار إلى أن المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين في الدولة، ويعتبر من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية، و اتاحة الفرصة أمام الجهات المشاركة للتعرف إلى إمكانات الباحثين عن عمل العلمية والعملية والحوار المباشر معهم، موضحاً أن المعرض يسعى لاستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية و الخاصة.

و وجه رئيس اللجنة المنظمة الدعوة للجهات الحكومية و الخاصة للمشاركة في المعرض و توفير فرص العمل للباحثين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجهات الراغبة في التسجيل والمشاركة، و دعا المواطنين الراغبين في الحصول على وظيفة تناسب تخصصاتهم زيارة المعرض مصطحبين معهم بطاقة الهوية الإمارتية والتزود بإرشادات مهنية و تحديث بيانات السيرة الذاتية.

و أشار بوشهاب إلى أن الموارد البشرية المركزية ستخصص خطا مباشرا للرد على الإستفسارات المتعلقة بالمعرض و ذلك بالتنسيق مع مركز عجمان للإتصال، كما ستوفر اللجنة المنظمة قاعات لعقد المقابلات الفورية ، و نظام التسجيل الذاتي خلال أيام المعرض لتسهيل اجراءات تسجيل بيانات الباحثين عن عمل ، حيث سيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار خلال الفترة الصباحية و المسائية يومي 10-11 ابريل المقبل.