“المحترفين” تنظم ورشة عمل لمناقشة مقترح أجندة الموسم المقبل

تنظم لجنة دوري المحترفين يوم الخميس 15 مارس الجاري، بمقر اتحاد الامارات لكرة القدم بدبي، ورشة عمل لمناقشة مقترح أجندة الموسم الرياضي 2018-2019، بمشاركة المدير الفني للفريق الأول في كل ناد.



ووجهت اللجنة الدعوة لشركات كرة القدم في الأندية المحترفة للمشاركة، كما ستقوم اللجنة بعد نهاية الورشة بموافاة الأندية بنسخة من مقترح الأجندة النهائي للموسم المقبل، بعد التنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم حول البرمجة.



وتأتي الورشة في إطار حرص لجنة دوري المحترفين على اشراك الأندية في وضع التصور النهائي للموسم الجديد، بما يضمن أكبر قدر من التنسيق بين كل الأطراف، مع السعي لتفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، تحقيقاً للهدف الأسمى بالوصول إلى الريادة والتميز في تنظيم مباريات المسابقات المختلفة وفق أعلى معايير الجودة المتبعة عالمياً.