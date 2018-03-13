لجنة الطب الرياضي تستقبل المشاركين في برنامج الزمالة الأسيوي

استقبل الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي، وبحضور الدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة ، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، وفد الاتحاد الآسيوي بعد فراغه من المشاركة في برنامج زمالة رئيس الاتحاد الأسيوي للطب الرياضي، والذي عقد في الفترة من 4 إلى 8 الشهر الحالي، بمركز الفيفا الطبي المتميز بدبي.

وأكد الدكتور الهاشمي على ثقته في مساهمة هذا البرنامج، في تحقيق الفائدة المرجوة منه على مستوى كرة القدم الآسيوية، وإثراء الطب الرياضي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للاعبين، وضمان تطبيق أفضل البرامج لتفادي الإصابات والمشاكل الصحية، بالإضافة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة عبر استخدام الأساليب الحديثة والمثبتة علمياً، وأوضح، أن تلك البرامج فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة الخبراء والمعالجين في قارة آسيا، لتوسيع قاعدة المتخصصين في مجال الطب الرياضي.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور مراد الغرايري المدير الطبي لمركز الفيفا الطبي المتميز بدبي وعضو اللجنة، بتفاعل مشاركي برنامج الزمالة الآسيوي خلال حضورهم محاضرات الطب الرياضي لكرة القدم، والمشاركة في حلقات نقاش هدفنا منها خلالها لتبادل الآراء والخبرات، كما اطلعوا على أحدث الأجهزة الطبية الموجودة بالمركز، وقاموا بزيارة تفقدية لمنشآت اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي.

وكان برنامج الزمالة قد أشتمل على تدريب المشاركين على خصوصيات الأطقم الطبية المرافقة للمنتخبات الوطنية والأندية، والاحتياجات اللازمة والواجب توافرها معهم خلال التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى كيفية التعامل مع حالات السفر الطويل والظروف الجوية المتقلبة، كما تم تدريبهم على خصائص الفحص الطبي ما قبل المسابقة المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والمشاركة في التقييمات الطبية، بما في ذلك أمراض القلب، وإعادة التأهيل والعلوم الرياضية، فضلا عن التفاعل الإيجابي الذي شهدته ورش العمل.

وكان مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي قد استضاف أربعة مشاركين من برنامج الزمالة، وهم المعالج الطبيعي بالمنتخبات الوطنية لاتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بدر عبدالوهاب القحطاني، ومن فلسطين، والدكتور بدر عقيل ومن العراق، الدكتور سعد حسين، ومن أوزباكستان الدكتور أوتابك مسليموف.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، برنامج زمالة رئيس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي.