قط الأرميتاج “أخيل” جاهز لتوقعات كأس العالم 2018

صرحت الناطقة الصحفية باسم متحف الأرميتاج في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بأن القط “أخيل” الذي شارك في بطولة كأس القارات 2017 سيكون جاهزا لبطولة كأس العالم 2018.

تحدثت الناطقة الصحفية باسم متحف الأرميتاج، ماريا خاتونين، عن القط “أخيل” بأنه جاهز للعمل في فترة بطولة كأس العالم 2018 بكرة القدم المقررة صيف العام الجاري في روسيا.

يذكر بأن “أخيل” تمثّل دوره في بطولة كأس القارات بالتنبؤ بنتائج المباريات وتحديد الفائز في كل مباراة.

وأكدت خاتونين بأنه سينظم مؤتمر صحفي، يتم من خلاله منح “أخيل” “جواز المشجع”.

وسيقوم القط ببعض الأعمال الخيرية كزيارته لدور المسنين وروض الأطفال للتعرف عليه.

يشار إلى أن اختيار القط “أخيل” تم من بين العديد من القطط التي تعيش في المتحف وفي حدائقه.

المعروف أن قطط الإرميتاج لها تاريخ طويل بدأ في القرن الثامن عشر، عندما أحضر بيتر الأول قطة من هولندا لتعيش في القصر الشتوي.

وحظيت القطط باهتمام بالغ في فترة كاترين العظيمة عندما أوصت بأن تقوم القطط بحماية القطع الفنية واللوحات.