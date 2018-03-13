بلدية أبوظبي تحرر 14 مخالفة تكدس سكاني في مناطق مختلفة بالإمارة

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة حملة تفتيشية وتوعوية على الأبنية التجارية في مناطق بني ياس شرق، والشوامخ، والوثبة الجنوبية، وبني ياس غرب، والوثبة الجديدة، والشامخة، والوثبة شمال، وذلك لمواجهة ظاهر التكدس السكاني، وضمن المساعي الحثيثة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وزارت فرق البلدية 96 مبنىً تجارياً، حررت خلال ذلك 14 مخالفة، وأكدت أن هذه الحملة تأتي للحد من ظاهرة السكن العشوائي المخالف، نظراً لما تشكله من خطر حقيقي على المجتمع، واستهلاك للموارد الطبيعية بشكل غير قانوني.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن هذه الحملة تأتي استناداً إلى قانون تنظيم إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وبينت مواصلتها الجهود لتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة عبر الاستمرار بتنفيذ جولات تفتيشية وتوعوية حتى القضاء على المظاهر السلبية كافة، ومنها التكدس السكاني واستمرار جهودها لتوفير سكن عصري، وبيئة عيش آمنة لكافة أفراد المجتمع.

ونوهت البلدية بحرصها المستمر عبر الجولات المستمرة لفرقها على توعية الجميع بمخاطر هذه الظاهرة على صحتهم العامة بشكل خاص، وعلى البيئة والمجتمع بشكل عام، ودعوتهم للمساهمة بالجهود الرامية للقضاء على ظاهرة التكدس السكاني وتعريفهم بالمخاطر والشروط العامة لإشغال الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

الجدير بالذكر، أن قيمة المخالفة المالية فيما يتعلق بالتكدس السكاني تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة لا تقل الغرامة المالية عن مائة ألف درهم، ولا تزيد عن مائتي ألف درهم، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف والإخلاء للوحدات السكنية المخالفة.