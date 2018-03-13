إعادة افتتاح مطارات إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية

أعلنت الحكومة العراقية إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية.

وبين العبادي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه.

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