613 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 32 مليون في “نخلة ديرة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 613 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 79 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضى بقيمة 121 مليون درهم و 60 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 114 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم فى منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها6 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى ند حصة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 378 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 325 مليون درهم و 34 رهونات فلل وشقق بقيمة 53 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الصفوح الاولى بقيمة 229 مليون درهم وأخرى فى منطقة السوق الكبير بقيمة 40 مليون درهم.