برمان: العين بمن حضر واقع ظل يجسده “الزعيم” على مر تاريخه الكروي العريض

أكد “الدولي” أحمد برمان لاعب خط وسط نادي العين، أن النقطة في مسابقة دوري الأبطال خارج الأرض دائماً تعتبر إيجابية، غير أن العين كان يستحق الفوز في موجهة استقلال طهران ولكننا تعادلنا في مناسبتين على أرضنا لذلك نحن مطالبون بالتعويض في الجولتين المتبقيتين من مرحلة المجموعات ولا خيار أمامنا سوى الفوز بالتأكيد.

وحول أجواء ملعب آزادي، قال: “المؤكد أنها محفزة للاعبين والجماهير كانت تترقب بشغف ركلة بداية المباراة وتوافدت إلى الملعب منذ الصباح وتلك الأجواء إيجابية.

وحول غيابه عن المباراة القادمة أمام الهلال، قال: “العين لا يتأثر بغياب أي لاعب في قائمة الفريق ويوم أمس الأول افتقدنا إلى جهود كايو والشحات وأظهر الفريق أداءً مشرفاً لذلك “الزعيم” دائماً بمن حضر ليس شعاراً نردده بل واقع ظل يجسده الفريق على مر تاريخه الكروي العرض”.