الداخلية السعودية تنفي استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين

نفت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية ما تم تداوله عن استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين السعوديين بعد توقف دام أربع سنوات، وتخصيص المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأنه يتم تقييم طلب زوجة المواطن بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر في ضوء ما تقدمه الزوجة من معلومات.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن استقبال طلبات الحصول على الجنسية العربية السعودية هو إجراء نظامي قائم وليس مرتبطاً بمادة دون أخرى، كما أن منح الجنسية أمر سيادي واستقبال الطلبات لا يعني الحصول على الجنسية حتى لو انطبقت الشروط كافة.