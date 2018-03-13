بسبب غياب الرقابة .. وفاة طفلة سقطت من نافذة شقة في أبوظبي

بسبب غياب الرقابة وترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ ، توفيت طفلة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 3 أعوام بعد سقوطها من إحدى نوافذ شقة ذويها الواقعة في الطابق الثاني عشر في برج سكني بمنطقة الخالدية في أبوظبي .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغا عند الساعة الواحدة و 36 دقيقة من ظهر يوم أمس يفيد بسقوط طفلة من إحدى نوافذ شقة ذويها بأحد الأبراج السكنية، و على الفور تحركت دوريات الإسعاف وفرق التحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الخالدية إلى موقع الحادث،لمعاینة الشقة التي سقطت منھا الطفلة للتحقیق وكشف الملابسات.

واكد العقيد حمد النيادي نائب مدير مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم دون مرافق ،موضحاً أن من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأطفال من نوافذ الشقق ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ، وفي أماكن تشكل خطرا عليهم

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي المتواصلة في توعية المجتمع ،وحثهم على عدم ترك الأطفال بمفردهم حفاظاً على سلامتهم .