ترامب يقيل ريكس تيلرسون ويعين مايك بومبيو مدير الـCIA وزيرا للخارجية

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وأكد ترامب على تويتر أن مايك بومبيو سيصبح وزيرا للخارجية ، وشكر ريكس تيلرسون على خدماته، مشيرا إلى أن جينا هاسبل نائبة مدير المخابرات المركزية ستصبح المديرة الجديدة لوكالة المخابرات.

ومايك بومبيو، هو سياسى أمريكى ورجل أعمال، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان عضواً بمجلس النواب الأمريكى عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، كما كان عضواً فى حركة حزب الشاى داخل الحزب الجمهوري، وعضواً باللجنة الوطنية للحزب الجمهورى، وفى 18 نوفمبر من العام 2016 رشحه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه فى 23 يناير 2017 وتولى مهام منصبه فى نفس اليوم.