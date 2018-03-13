بن هزام : طاقمنا التحكيمي الإماراتي جدير بالتواجد في مونديال روسيا

أشاد سعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بالتنظيم الرائع الذي ظهرت عليه الدورة الأولى لحكام مونديال كأس العالم في روسيا 2018، والتي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، خلال الفترة من 12 إلى 16 الشهر الجاري، وثمن الأمين العام، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة المشتركة لهذه الدورة في توفير كل مستلزمات النجاح والتميز وفق أعلى المعايير العالمية التي يعتمدها الاتحاد الدولي للعبة.

وكان سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، افتتح صباح أمس فعاليات الدورة الأولى لحكام المونديال والتي يشارك فيها 69 حكم ساحة، وحكم مساعد، وحكم فيديو، بحضور لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي فيفا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوربي، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، تحت إشراف 37 خبيرا ومدربا من مختلف دول العالم.

وأشاد بن هزام، بالمستوى العالي الذي بلغه التحكيم الإماراتي من خلال تواجد طاقمنا التحكيمي في هذه الدورة والمؤلف من الحكم الدولي محمد عبد الله حسن، ومساعديه الدوليين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، ووصولهم إلى مرحلة متقدمة من المنافسة مؤكدا بذات الوقت أن اتحاد الكرة داعم رئيس وعلى الدوام لطاقمنا التحكيمي في تحقيق الهدف المهم وهو وصولهم لكأس العالم في روسيا 2018، مشيرا إلى أن المستوى طاقمنا التحكيمي الإماراتي ومن خلال مشاركاته في بطولات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، والمنافسات المحلية، أظهر وبشكل واضح أحقية أحقيته وجدارته في بلوغ المونديال.

ودعا الأمين العام، طاقمنا التحكيمي إلى إظهار كل ما لديهم خلال هذه الدورة خاصة بعد اجتياز الحكمين المساعدين محمد أحمد حسن، ويوسف المهري اختبارات اللياقة البدينة بنجاح وتميز، وظهور محمد عبد الله حسن، خلال أول يومين من الدورة بصورة متميزة ولافتة، مهنأً إياهم على هذا المستوى المتميز والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية من التحضيرات والتي أمتدت لفترة طويلة شهدنا منهم إنضباطا وإلتزاما عاليا، وقدرة كبيرة على إدارة أصعب المواجهات التي تم إسنادها لهم، بالإضافة إلى الروح المعنوية العالية التي ظهروا عليها خلال مختلف المراحل الماضية وصولا إلى المرحلة النهائية.

وتابع بن هزام، أن رؤية اتحاد الكرة في دعم حكامنا الوطنيين والوقوف إلى جانبهم وتطوير قدراتهم توجه سليم وصائب ويصب في تطوير مجمل عناصر اللعبة في الدولة، وأن مسيرة التحكيم الإماراتية تمضي في طريقها الصحيح، وفي كل فترة تبرز مجموعة من الحكام المميزين، وبروز المواهب التحكيمية الوطنية لم يتوقف، وهذا شيء جيد ويدل على الاهتمام الكبير الذي يجده قضاة الملاعب من اتحاد الكرة، وتتويج كل هذا الجهد يأتي من خلال تواجد طاقمنا التحكيمي في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وشكر الأمين العام، شركاء الاتحاد والأندية التي تساهم في إنجاح دورة الفيفا لحكام كأس العالم، وفي مقدمتهم قناة دبي الرياضية، ونادي شباب الأهلي دبي والتي تقام تدريبات الحكام الصباحية والمسائية على ملاعب النادي، ونادي الوصل حيث تجرى الاختبارات الخاصة بالدورة، كما شكر بن هزام، المؤسسات الوطنية الإعلامية لمساهمتها الفاعلة في تغطية أحداث الدورة التحكيمية وإظهارها بالشكل الذي يتناسب واهميتها.