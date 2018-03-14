الطقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف.

وحركة الرياح:شمالية غربية / 18 – 38 كم /ساعة ، تصل 50 كم /ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.وحالة البحر: الخليج العربي: مضطرب الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:56 المد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:43 و بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:50 المد الثاني عند الساعة 08:21 والجزر الأول عند الساعة 14:09 الجزر الثاني عند الساعة 02:58 .