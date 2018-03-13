مجلس “الوزراء السعودي” يوافق على برنامج للطاقة الذرية

وافق مجلس الوزراء السعودي، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن البرنامج يشمل حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتضمنت السياسة الوطنية، الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية.

كما شملت سياسة البرنامج، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

كان وليد أبو الفرج، نائب رئيس “مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية” (حكومية)، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية لاستخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساسي من الكهرباء.

والشهر الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن شركة “روس أتوم” الروسية، تنافس على أول مشروع سعودي للطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وتخطط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، لبناء مفاعلين نوويين للحد من اعتمادها على النفط، ما يجذب اهتمام العديد من الشركات العالمية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا.