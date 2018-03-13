إيطاليا | حملة اعتقالات تطال أهم المقربين من زعيم المافيا

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 12 من أهم المقربين من ماتيو ميسينا دينارو، زعيم “كوزا نوسترا” تنظيم المافيا الرئيسي في البلاد، والفار منذ نحو عقدين.

وقالت الشرطة، في بيان نقله التلفزيون الحكومي، إن الاعتقالات التي تمت بناءً على مذكرات اعتقال صادرة عن النيابة العامة لمكافحة المافيا، طالت قياديين ينتمون إلى عائلتي فيتا وساليمي، المافيويتين المتنفذتين في محافظة تراباتي، غربي جزيرة صقلية، أقصى جنوبي البلاد.

وتتخذ مافيا “كوزا نوسترا”، من صقلية مركزاً لإدارتها، إذ تبلغ ميزانيتها السنوية نحو مليار و800 مليون يورو من أنشطة المخدرات، والربا، والبضائع المقلدة، والاستغلال الجنسي، التي تمارسها في إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة، بحسب أحدث تقارير لوزارة الداخلية الإيطالية.

وجاءت الاعتقالات على خلفية تحقيقات للشرطة في بيع أحد أفراد التنظيم المافيوي ممن ألقي القبض عليهم، أرضاً زراعية مساحتها 60 هكتاراً، في غرب صقلية في الأشهر الأخيرة، بدا سعرها الرسمي أقل بنحو 200 ألف يورو من قيمتها الحقيقية.

ورجح المحققون أن رجال التنظيم المافيوي “كانوا بحاجة سريعة للمال، للإنفاق على تحركات زعيمهم ماتيو ميسينا دينارو” وفق بيان الشرطة.

وخلف ماتيو ميسينا دينارو (56 عاماً)، المتواري منذ التسعينيات والمحكوم عليه غيابياً بالمؤبد بتهمة القتل العمد، القائد التاريخي للتنظيمي المافيوي، “سالفاتوره ريينا”، الذي ألقي القبض عليه في 1993، وتوفي في سجنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ومنذ عام 2000، زادت الشرطة الإيطالية من الاعتقالات ومصادرة الأملاك للعاملين في حاشيته، في إستراتيجية عزل لم تؤتِ ثمارها بعد.