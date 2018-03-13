شاهد بالفيديو | طقوس يابانية غريبة.. مهرجان المشي على الجمر

انطلق في معبد “تاكاوسان ياكوين” الياباني قرب العاصمة اليابانية طوكيو مهرجان يستعرض المشاركون فيه قدراتهم على المشي فوق الجمر، وذلك على وقع موسيقى شعبية تقليدية.

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