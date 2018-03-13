شاهد بالفيديو | طقوس يابانية غريبة.. مهرجان المشي على الجمر

بواسطة / بتاريخ 2018-03-13 في 6:52 م /
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انطلق في معبد “تاكاوسان ياكوين” الياباني قرب العاصمة اليابانية طوكيو مهرجان يستعرض المشاركون فيه قدراتهم على المشي فوق الجمر، وذلك على وقع موسيقى شعبية تقليدية.

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