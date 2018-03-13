شاهد بالصور | اليوم الوطني للأفيال في تايلاند

اليوم عيد في تايلاند، ولكن للأفيال فقط، إذ يتم إلباسها بملابس جديدة وإجراء استحمام لها في الشوارع وكذلك عرض عليها ما لذ وطاب من الطعام.

توضح صحيفة “ميرور” البريطانية أن الأفيال في تايلاند تقضي يوما رائعا اليوم، في ظل احتفال الدولة باليوم الوطني للأفيال، في 13 مارس من كل عام، حيث تقام المهرجانات حول البلاد ويصطحب الأفيال في الساحات العامة من أجل تقديم لها الطعام واحمائها، وكذلك مداعبتها واللعب معها.

تبين الصحيفة أن هذه المهرجانات تستهدف الاحتفال بهذه الحيوانات العملاقة وزيادة التوعية بجهود الحفاظ عليها، وذلك بتقديم “بوفيهات” طعام مفتوحة للأفيال وإلباسها بزي تقليدي من أجل المهرجانات، لاسيما في إقليم أيوتايا.

وتظهر الصور تقديم الأهالي الاطعمة من فواكه وخضروات إلى الأفيال من أجل تناولها بينما يقوم آخرون بإجراء استحمام للفيل في الشوارع وخلال الاحتفالات يجرى احتفال مباركة للأفيال من قبل الأهالي.