لحظة تحطم جزء كبير من جبل “بيريتو مورينو” الجليدي!

يشهد المتنزه لوس غلاسياريس الوطني في الأرجنتين هذه الأيام تحطم “جسر جليدي” لجبل “بيريتو مورينو” الجليدي العملاق وذلك بحضور مئات السياح من شتى أنحاء العالم، نقلا عن روسيا اليوم.

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