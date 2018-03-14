لحظة تحطم جزء كبير من جبل “بيريتو مورينو” الجليدي!

بواسطة / بتاريخ 2018-03-14 في 8:33 ص /
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يشهد المتنزه لوس غلاسياريس الوطني في الأرجنتين هذه الأيام تحطم “جسر جليدي” لجبل “بيريتو مورينو” الجليدي العملاق وذلك بحضور مئات السياح من شتى أنحاء العالم، نقلا عن روسيا اليوم.

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