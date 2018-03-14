TunnelBear تطلق خدمتها الجديدة RememBear لإدارة كلمات المرور

هناك العديد من خدمات إدارة كلمات المرور أشهرها على الاطلاق LastPass، والتي يُستفاد منه بشكل عام في عملية حفظ كلمات المرور للدخول إلى الحسابات دون الحاجة لكتابتها مرة أخرى، خدمة RememBear والتي تُعَدّ أحدث خدمة في هذا المجال، وهي من تطوير شركة TunnelBear صاحبة خدمة VPN المعروفة لسنوات.

حيث الشركة الآن بصدد تطوير هذه الخدمة، وحاليًا متاحة للاستخدام التجريبي على أن تكون مجانية أثناء الاستخدام التجريبي على كلٍ من أندرويد و iOS وويندوز وكذلك نظام تشغيل ماك، فضلًا عن إضافات لمتصفحات الويب “فايرفوكس، كروم، سفاري”.

بدوره تستخدم الخدمة تشفير 256 بت من نهاية إلى نهاية، وبذلك تضمن لك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك لوحدك فقط، فضلًا عن أنه تم تدقيق قاعدة البيانات بشكل مستقل، من ناحيته أيضًا ولأن الخدمة حاليًا قيد الاستخدام التجريبي فبالتأكيد ينقصها العديد من الميزات أبرزها تصنيف كلمات المرور، وعدم الملء التلقائي لكلمات في واجهة أندرويد أوريو كما هو الحال مع خدمة LastPass.

أخيرًا نجدر بالإشارة أن فريق عمل TunnelBear قد تم شرائه مؤخرًا من قبل شركة McAfee، وستكون خدمة إدارة كلمات المرور الجديدةRememBear غير مجانية في حلّتها الكاملة، على أن يكون السعر حاليًا غير معروف.