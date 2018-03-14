الشامسي: يساووننا بالمحترفين والغرامة تساوي راتب أربعة لاعبين

شكت بعض أندية الدرجة الأولى من الغرامات المالية التي توقّع على اللاعبين والمدربين والإداريين من لجنة الانضباط، واعتبروا أنها مبالغ فيها، وسألوا كيف يساوينا اتحاد الكرة مع أندية المحترفين في العقوبات؟

كشف إداريون أن الاستئناف مصيره الرفض إذا كانت الغرامة أقل من 50 ألف درهم، وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن أندية المحترفين قادرة على دفع مبالغ الغرامة لكن أندية الهواة ليست كذلك، ومن جهته ذكر سليمان البلوشي مدرب الحمرية أنه عوقب من دون استدعائه، وأوقف خمس مباريات فتضرر الحمرية الذي انتقل لتدريبه من مصفوت من دون ذنب، بينما قال أحمد الزحمي رئيس مجلس إدارة مصفوت أن الغرامات أشبه بالمخالفات المرورية ومن يتركب خطأ عليه أن يلوم نفسه، وسأل لماذا يتم الحديث عن العقوبات والغرامات بعد أن قالت الجمعية العمومية كلمتها.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: الغرامات المالية التي تفرض على أندية الأولى مبالغ فيها ومرهقة للفرق، وأضاف: لا يعقل أن تساوى أندية الأولى بأندية الخليج العربي المحترفة وصاحبة الميزانيات الضخمة، عندما يغرم ناد في دوري الخليج العربي مبلغ 50 ألف درهم يعتبر مبلغاص عادياً ولا يساوي شيئاً مقارنة بميزانيته، لكن بالنسبة لنا فإنه مبلغ مرهق ومكلف وقد يساوي راتب أربعة أو خمسة لاعبين وربما أكثر من أندية الأولى.

وتابع الشامسي: لجنة الانضباط فرضت علينا غرامة بسبب الجمهور، وقالت إنه ألقى قوارير مياه او شيئاً من هذا القبيل وتم تغريمنا مبلغاً كبيراً، المشكلة أنك لا تستطيع الاستئناف، فإذا قدمت استئنافاً يقال لك إن المبلغ أقل عن خمسين ألفاً ولا يمكن استئناف العقوبة، مع أن أندية الأولى معظمها بحاجة إلى أي مبلغ حتى لو كان خمسة أو عشرة آلاف درهم، اعتقد أن العقوبات بحق أندية الأولى يجب إعادة النظر فيها، وعلى الاتحاد أن يناقش هذه القضية.

ونوه الشامسي بأن الأندية طرحت القضية في الجمعية العمومية من قبل، وأوضح: نادي الذيد طرح هذه القضية في الجمعية وأعتقد أنها قضية مهمة جدا، ويجب أن تجد حظها من النقاش، لأن المبالغ فعلاً كبيرة على الأندية.

وقال سليمان البلوشي مدرب الحمرية: هناك حاجة إلى إعادة النظر في بعض الأشياء من بينها العقوبات المالية وأيضا الإيقاف، أنا تم إيقافي خمس مباريات بناء على تقرير حكم مباراة مصفوت والفجيرة، بالإضافة لغرامة عشرة آلاف درهم، والجهة التي فرضت العقوبة لم تستدعني وهذا خطأ، فكيف تأخذ بما كتبه الحكم من دون الاستماع لدفوعاتي، وفي السابق كان يتم استدعاء الحكم والشخص الآخر الذي ورد اسمه في التقرير قبل معاقبته، ولكن حالياً العقوبة تفرض من دون استدعاء، وهذا ليس عدلاً، والأمر الآخر أن نادي الحمرية وقع عليه الضرر فما ذنبه لأنني عندما عوقبت كنت مدرباً لمصفوت وليس الحمرية، وأعتقد أن هذه السابقة يجب أن تكون سبباً في تعديل القانون، فالنادي الذي ينتقل له اللاعب أو المدرب يجب ألا يتضرر.