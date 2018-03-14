اليوم.. “أمواج حياتي” للمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش

يجمع المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، بين التأثيرات الكلاسيكية والمعاصرة، ليقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية الإبداعية التي تأسر الجمهور. فبعد سنوات من التحضير، سيطلق عمله في بلده الأم، الإمارات، من خلال مقطوعة “أمواج حياتي” التي تقدمها “أوركسترا أكاديمية بيتهوفن”، بقيادة المايسترو ستويان ستويانوف. وبالإضافة إلى هذا العرض الحي، سيكون ألبوم إيهاب درويش الأول متاحاً للاستماع إليه عبر “منبر الإبداع والتوثيق الموسيقي”.

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