دبي: تنتقم من «كنتها» بقتل حفيدها قبل الولادة

لم تنجح مساعي الكنة من كسب ود حماتها سواء بمساعدتها في شؤون البيت، أو في الكلام الطيب، أو تقديم الهدايا لها لعدم رضاها بزواج ابنها التي وضعت أمامه كل العراقيل للتخلي عنها والزواج من ابنة خالته.

وفشلت الأم في إقناع ابنها بتطليقها، ليزف الأبن خبر حمل زوجته لعائلته الأمر الذي زاد من الأمر تعقيداً بالنسبة للأم وضاعف من كرهها لزوجة ابنه.

لتقرر بعدها الانتقام منها والتخلص من حفيدها بالتعاون مع شقيقتها التي كانت تخطط من تزويج ابنتها من ابن خالتها غير آبهة بمشاعر ابنها ومتجردة من كل معاني الإنسانية حيث قدمت لها أدوية خاصة لإسقاط الأجنة ولم تتردد في إعطائها الادوية التي أجهضت جنينها قبل أن تتكشف خيوطُ الجريمة بالتحاليل الطبية، ويلقى القبض على القاتل، ويحال إلى النيابة العامة.